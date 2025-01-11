Kayseri'de FETÖ Üyesi İhraç Hakim Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü ve R.A.'nın adresini tespit ederek operasyon düzenledi.

Operasyon ve Gözaltı

Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan R.A., emniyete götürüldü. Kayseri Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir," denildi.