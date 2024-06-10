Kayseri'de 14 terör örgütü üyesi yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 14 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 02-09 Haziran tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü üyesi 6, DEAŞ terör örgütü üyesi 1 ve FETÖ terör örgütü üyesi 7 olmak üzere terörle bağlantısı bulunan toplamda 14 şahıs yakalandı.

Yakalanan 14 şahıs hakkında işlem başlatıldı.