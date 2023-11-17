Kayseri'de 149 polis ile 'düzensiz göç' uygulaması

Kayseri'de 149 polisin katılımı ile 32 farklı noktada düzensiz göçle mücadeleye yönelik Huzur Uygulaması yapıldı.

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  • 17.11.2023 19:19
  • Güncelleme: 17.11.2023 19:38
Kayseri'de 149 polis ile 'düzensiz göç' uygulaması
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 149 polisin katılımı ile 32 farklı noktada düzensiz göçle mücadeleye yönelik "Huzur Uygulaması" yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesi için Huzur Uygulaması yaptı. 149 polisin katılımıyla 32 farklı noktada yapılan uygulamada, 521 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Uygulamada ayrıca, 65 metruk bina, 62 umuma açık işyeri, 101 araç kontrol edilirken, aranan 2 şahıs yakalandı, 11 muhtelif yabancı uyruklu şahsa da işlem yapıldı.

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İHA

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