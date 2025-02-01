Kayserispor- Trabzonspor: 0-0

Kayserispor, Süper Lig'in 22'nci haftasında kendi evinde Trabzonspor ile oynadığı maçta 0-0'lık skorla berabere kaldı

Kayserispor- Trabzonspor: 0-0

Kayserispor, Süper Lig'in 22'nci haftasında kendi evinde Trabzonspor ile oynadığı maçta 0-0'lık skorla berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
Maçta iki tarafta da 4'er isabetli şut oldu, gol gelmedi. Maçın 86'ncı dakikasında Trabzonsporlu Batista Mendy, ikinci sarı kartını görmesinin ardından kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı. 
Maçta gol olmayınca Kayserispor haftayı 1 puanla kapattı.

MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: RHG Enetürk Enerji
HAKEMLER: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Candaş Elbil
KAYSERİSPOR: Bilal - Gökhan, Kolovetsios, Arif, Hasan Ali, Karimi (Dk.71 Yaw Ackah), Kartal, Cardoso, Bourabia, Mane (Dk.71 Ramazan Civelek), Nazon
TRABZONSPOR: Uğurcan - Malheiro, Savic, Batagov, Eren, Mendy, Umut (Dk. 46 Muhammed Cham), Visca ( Dk.90+4 Borna Barisic), Ozan (Dk.60 John Lundstram),Sikan (Dk.60 Anthony Nwakaeme), Banza
GOL: Yok
SARI KART: Dimitrios Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Miquel Cardoso, Gökhan Sazdağı (Kayserispor),Eren Elmalı, Batista Mendy (Trabzonspor)
KIRMIZI KART: Batista Mendy (Trabzonspor)

Haber Merkezi

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