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  • Kayseri'de 17 ekip ile Narko-Kom Uygulaması: 70 bin dal makaron ele geçirildi

Kayseri'de 17 ekip ile Narko-Kom Uygulaması: 70 bin dal makaron ele geçirildi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 17 ekiple düzenlenen Narko-Kom operasyonunda 70 bin 600 dal makaron ele geçirildi, 3 kişiye işlem yapıldı.

Kayseri'de 17 ekip ile Narko-Kom Uygulaması: 70 bin dal makaron ele geçirildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde 17 ekiple düzenlenen Narko-Kom operasyonunda 70 bin 600 dal makaron ele geçirildi, 3 kişiye işlem yapıldı.

Yeşilhisar ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü olmak üzere 17 ekiple Narko-Kom Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada; 70 bin 600 dal makaron, 106 kilo kaçak tütün, 750 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Denetimi yapılan 5 araca toplamda 42 bin 633 TL cezai işlem uygulanırken, N.K., M.E. ve E.Ç. hakkında ’kaçakçılık’ suçundan gerekli adli işlem başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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