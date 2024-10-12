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  • Ucuz arsa vaadi ile vatandaşları dolandıran 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Ucuz arsa vaadi ile vatandaşları dolandıran 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Kayseri'de bir internet sitesi üzerinden ucuz arsa vaadi ile dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ucuz arsa vaadi ile vatandaşları dolandıran 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de bir internet sitesi üzerinden ucuz arsa vaadi ile dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir internet sitesinde satılık arsa ilanı verip mağdurları ucuza arsa satma vaadi ile dolandıran şahısları tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, G.P. (28), H.D. (38), K.D. (32), A.D. (34), A.M. (23), A.S.K. (28) ve C.Ş.’yi (49) yakaladı. Operasyonda yapılan aramalarda 13 adet telefon, 3 adet laptop, 2 adet flaş bellek ve 16 adet simkart ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan G.P., C.Ş. ve A.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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