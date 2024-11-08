Kayseri'de 183 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda piyasa değeri 200 bin TL olan 183 kilo tütün ele geçirilirken 1 kişi yakalandı.

Kayseri'de 183 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda piyasa değeri 200 bin TL olan 183 kilo tütün ele geçirilirken 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışmada; Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesinde M.Ö.’nün işletmeciliğini yaptığı işyerinde Çay, Tütün Tespit Köpeği arama yapıldı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan 183 kilo faturasız ve bandrolsüz kıyılmış tütün ile 345 adet makaron bandrolü ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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