Nursaçan Hoca'dan 'süresiz nafaka' fetvası: İslam'a göre caiz değil!

Kanal7 televizyonu Cuma Sohbetleri programında konuşan necmettin Nursaçan Hoca süresiz nafaka ile ilgili son noktayı koydu. Sık sık gündeme gelen ve çözüme kavuşması beklenen süresiz nafakayla ilgili konuşan İlahiyatçı Necmettin Nursaçan, "İslam'a göre caiz değil" dedi.

"KARŞI TARAF SÜRESİZ NAFAKA ALMAMALI, HELAL DEĞİL"

Kanal7 ekranlarında Muhsin Bay'ın sunduğu Cuma Sohbetleri programında Nursaçan, "İslam'a göre kadının süresiz nafaka alması caiz mi?" sorusuna cevap verdi:

"Boşandıktan sonra 3 ay süreyle nafaka var. Çocuklar da yetişkin hale gelinceye kadar var. Ama bu kadar yıl nafaka yok. O zaman kul hakkı olur. Bundan dolayı karşı taraf bunu almamalı, böyle bir hakkı yoktur. Helal değil, meşru değildir."

"SUİSTİMAL EDENLER VAR"

Program sunucusu Muhsin Bay ise, "Beyefendi nafaka ödüyor. Tekrar evlenmek istese de evlenemiyor. Bunu suistimal edenler de var. Hem nafaka alıyor, hem dini nikah kıyıyor. Resmen evlenmiyor nafakayı alabilmek için" dedi. Nursaçan, Bay'ın sözlerini "Evet, doğru" diyerek onayladı.

SÜRESİZ NAFAKADA ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Sık sık gündeme gelen süresiz nafaka konusunun çözülmesi için talepler var. Çok kısa süreli evliliklerden sonra bile nafaka talebi olabiliyor. Bu konuda geçtiğimiz Nisan ayında emsal bir karar verilmişti. Bakırköy 2. Aile Mahkemesi, iki ay evli kalan kadının süresiz nafaka talebini reddederek, eski eşin bir kereliğine 25 bin TL ödemesine hükmetmişti.

Daha önce en fazla bir yıl süreyle ödenen nafaka, 1988'den sonra süresiz hale getirildi.

2019 yılında, iki yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 yılın altındakilerde 7-8 yıl, 5 ila 10 yıl arasındaki evliliklerde 12 yıl nafaka ödenmesine dair bir düzenleme gündeme gelmiş ancak hayata geçmemişti.