Nihat Hatioplu: 'Kayseri'de tam anlamıyla manevi bir atmosfer var'

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde “Aile Kavramı” konulu söyleşi programına katıldı. Program öncesi konuşan Hatipoğlu: “Kayseri’ye ilk gelişim değil. Daha önce de çok geldim. Kayseri'nin güzel insanlarıyla kucaklaştık. Bu gece Aile Reformu ile ilgili konuşacağız. Kültürel taahhütlerde bulunacağız birbirimize karşı. Bu programın 3 aylar içinde olmasının da bir mehabeti bir manevi yapısı var. Ayrıca kandile yakın dönemde şu anda Berat Kandili'ne girmek üzereyiz ve Ramazan'a yaklaşıyoruz. Tam anlamıyla bir manevi atmosfer var” ifadelerini kullandı.

‘DEVLETİ KORUYAN ŞEY AİLEDİR’

Sosyal medyada aile ile ilgili yer alan paylaşımlar hakkında konuşan Hatipoğlu: “Öncelikle aileyi korumak gerekiyor, çünkü devleti koruyan şey ailedir. Aile olmayınca devlet çöküşe girer ve gider. Allah'ını peygamberini seven, vatanını, dinini bayrağını seven bir nesil oluşması için; Ailede, baba, anne sevgisini, aile bütünlüğünü korumayı, aileyi muhafaza etmeyi, kötülüklerden korumayı, aileyi devam ettirmeyi, ailenin en büyük meyvesi olan çocukları dini bir olgu içerisinde yetiştirmek için hepsine dikkat etmek gerekir. Gençler, özellikle Z kuşağı çok farklı düşünceler içinde olabiliyorlar, savrulabiliyorlar ve etkilenebiliyorlar. Onların önünü açmak gerekiyor. Kızmadan onlara gücenmeden, oturup konuşmak gerekir. Yanlışlarımızı rehabilite etmemiz gerekir. Aile son derece önemli. Hepimizin bunu korumak için elimizden geleni yapmadı gerekiyor” şeklinde konuştu.

‘GENÇLERLE İLGİLİ ÖNYARGILAR YANLIŞ'

Gençlerin dini programlara yaklaşımından söz eden Hatipoğlu: “Gençleri etüt etme imkanı buluyoruz. Reyting denilen sistem bize bu konuda belirginlik gösteriyor hem de sonuçları biliyoruz. Sosyal medyadan takip ediyoruz, gençlerle karşılaşıyoruz. Görüntü itibariyle sanki dini bir hassasiyeti olmayacağını, olmadığını zannettiğimiz gençler son derece parlak bir edeple karşımıza çıkıyorlar. Onun için önyargılardan uzaklaşacağız. Gençlerle ilgili önyargı yanlış. Gençlerimiz son derece iyiler her şeye rağmen iyiler” diye konuştu.

Son olarak Kayseri’yi sevdiğini belirten Hatipoğlu, şöyle konuştu: “Kayseri'yi seviyoruz Kayseriliyi seviyoruz bu tür faaliyetlerin, kültürel faaliyetlerini daha çok olması gerekiyor. Allah Kayseri'yi sonra Türkiye'yi korusun, ülkemizi korusun, sonra bütün İslam alemini ve sonra da bütün insanlığı korusun.”