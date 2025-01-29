Kayseri'de 2024 yılında 1 Milyar 394 Milyon TL'lik içme suyu ve atık su yatırımı

Altyapı Çalışmaları ve Yatırımlar

2024 yılında Kayseri'nin merkez ve ilçelerinde toplam 709 bin 656 metre uzunluğunda içme suyu ve atık su hattı döşendi. Bu yatırımların 515 bin 647 metre uzunluğundaki kısmı içme suyu hattı için 987 milyon 888 bin 102 TL maliyetle gerçekleştirildi. Atık su hattı için ise 194 bin 9 metre uzunluğunda 407 milyon 84 bin 829 TL'lik yatırım yapıldı.

Sağlıklı Altyapı, Sağlıklı Gelecek

KASKİ, 'Sağlıklı altyapı sağlıklı gelecek' ilkesiyle 2024 yılında da gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdü. İçme suyunun kalitesini en üst seviyeye çıkarmak ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla büyük bir titizlikle projeler hayata geçirildi. Atık suların çevreye zarar vermeden deşarjını sağlamak için de önemli adımlar atıldı.

Geleceğe Yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, altyapı ile ilgili tüm talepleri değerlendirerek ihtiyaca uygun projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Su kaynaklarının öneminin her geçen gün arttığı dünyada, içme suyunu kent genelinde sorunsuz bir şekilde ulaştırmak için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Altyapı hizmetleri, kent genelinde kesintisiz şekilde devam edecek.