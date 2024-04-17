Kayseri'de 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kayseri'nin Develi ilçesinde 3 aracın karıştığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'de 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Develi ilçesinde 3 aracın karıştığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Elbiz Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobil ile park yerinden çıkan otomobil çarpıştı. Çarpmanın ardından duramayan araç, karşı şeritten gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza anı kamerada

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anları ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
İHA
Kayseri Gündem

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