Yahyalı Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısını yaptı

Yahyalı Belediyesi’nde 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Belediye Başkanı seçilen Esat Öztürk başkanlığında ilk meclis toplantısı yapıldı.

Yahyalı Belediye Meclisi toplantısında yapılan kapalı oylama ile meclis kâtipliğine Buğra Onur Aydın ve Yahya İlçin yedek üye olarak İsmail Baş ve Vahdettin Marangoz seçildi.

1. Meclis Başkan Vekili olarak Menderes Yıldırım, 2. Meclis Başkan Vekili olarak Yusuf Postallı’nın seçildiği toplantıda Encümen üyeliğine ise İsmail Baş ve Yahya İlçin seçildi. Toplantıda ayrıca Plan Bütçe, İmar, Kadın Erkek Eşitliği komisyonlarına üye seçimi gerçekleştirildi. 2023 Yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporu da oy çokluğu ile kabul edildi.

2023 Yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporunun sunumunda meclis üyelerine hitap eden Başkan Esat Öztürk; “2023 yılı, Yahyalı Belediyesi için başarılarla dolu bir yıl olarak geride kaldı. Belediye olarak, siz değerli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, ilçemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasını desteklemek ve Yahyalı'nın geleceğini şekillendirmek için kararlı bir şekilde çalıştık. Faaliyet raporu, 2023 yılında Yahyalı Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz projeleri, hizmetleri ve faaliyetleri detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmayı amaçlamaktadır. Belediyemizin yürüttüğü çalışmaların şeffaflığını sağlamak, vatandaşlarımızla daha yakın bir iletişim kurabilmek ve yapılan hizmetleri daha iyi anlatabilmek adına bu raporu hazırladık.” diye konuştu.

