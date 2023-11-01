Kayseri'de 3 kişiyi öldüren sanığın davasına devam edildi

Kayseri’de iki kuzenini ve kuzenlerinin dayısını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada firari sanık M.Y.’nin yanı sıra M.Y.‘ye yardım ettiği iddiasıyla yargılanan sanıklar O.Y., M.K.Y., E.A., O.Y., S.Y. de duruşmaya katılmadı. Duruşmada davacı aile, sanığın cezasını en ağır şekilde çekmesini istedi. Duruşma, firari sanık M.Y.’nin yakalanıp yargılanması gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Olay

Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi’nde M.Y., 3 Ocak 2022’de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Gaffar Mehmet Y. ve Seyit Y. ile bu kişilerin dayısı Serdar Y. ve o sırada olay yerinden geçen M.A.’yı tabancayla yaralayarak kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan iki kardeş ile dayıları kurtarılamamıştı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca firari sanık M.Y. ile ona yardım ettikleri iddia edilen M.K.Y. ve E.A. ile O.Y., S.Y. ve O.Y. hakkında dava açılmıştı.