Hunat’ta akrabası 3 kişiyi öldüren firari sanığın yargılandığı dava yine ertelendi

Olay, 3 Ocak 2022 tarihinde Hunat Camii yakınındaki bir çay evi önünde gerçekleşmişti. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan M.Y. ile akrabaları Seyit, Gaffar, Mehmet Yılmaz kardeşler ve dayıları Serdar Yılmaz ile kavga etti. Silahların ve bıçakların çekildiği olayda M.Y. kuzenlerini ve dayısını sokak ortasında başlarından silahla vurarak öldürüp kayıplara karıştı. Ölen iki kardeş ve dayıları yan yana toprağa verilmişti. Olayın ardından firar eden sanık M.Y.’nin yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor. Polis ekipleri zanlının yurt dışına kaçma ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili mahkeme devam ediyor. 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada firarı sanık M.Y. hakkında 3 kez ‘Kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talep edilmişti. Bugünkü duruşmaya firari sanık M.Y. ile tutuksuz sanıklar M.K.Y, E.A, O.Y, S.Y. ve O.Y. katılmadı.

Müştekiler firari sanık M.Y.’nin yakalanması ve diğer sanıkların da bir an önce tutuklanarak en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.