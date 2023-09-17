Kayseri'de 3. Uluslararası Yarı Maratonu Heyecanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 150. Yılda 150 Projeleri çerçevesinde büyükşehir belediyesi, 24 Eylül pazar günü 'Mimar Sinan' temalı Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu gerçekleştirecek. Başkan Büyükkılıç, 18 Eylül Pazartesi günü maraton için düzenlenecek lansmana katılacak.

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  • 17.09.2023 14:42
  • Güncelleme: 17.09.2023 15:04
Kayseri'de 3. Uluslararası Yarı Maratonu Heyecanı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 150. Yılda 150 Projeleri çerçevesinde büyükşehir belediyesi, 24 Eylül pazar günü ’Mimar Sinan’ temalı Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu gerçekleştirecek. Başkan Büyükkılıç, 18 Eylül Pazartesi günü maraton için düzenlenecek lansmana katılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve Kayseri’de bir maratondan daha fazlasının hedeflendiği Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun üçüncüsü 24 Eylül’de start alacak. ’Mimar Sinan’ temasıyla 24 Eylül Pazar günü gerçekleşecek ve ‘Bir Maratondan Daha Fazlası’ sloganı ile düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 21K, 10K ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride koşulacak. Birincisi 12 Eylül 2021’de ’Kültepe’, ikincisi 9 Ekim 2022’de ’Erciyes’ temasıyla düzenlenen yarı maraton, 24 Eylül 2023 Pazar günü taşlara sırrını üfleyen ’Mimar Sinan’ temasıyla gerçekleşecek. Çocuk Maratonu’nun da gerçekleşeceği uluslararası etkinlikte, 25 ülkeden yabancı koşucu ve 40 elit sporcu katılım sağlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 18 Eylül Pazartesi akşamı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katılımlarıyla, Mimar Sinan Parkı içerisinde 3’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu tanıtım toplantısı düzenlenecek. Lansmanda, koşucu tişörtleri, çanta, madalya ve kupa tanıtım gösterileri olacak.

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu ile her sene şehrin kültürel değerlerini maraton teması olarak belirleyerek, kentin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı, profesyonel ve amatör koşucuları bir araya getirerek spor yapılması, katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesi hedefleniyor.

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İHA

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