Kayseri'de 323 bin 278 öğrenci ders başı yapacak

Kayseri’de 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin yarın başlamasıyla beraber 323 bin 278 öğrenci ders baş yapacak. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, “Bütün hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.

2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin yarın başlamasıyla beraber kentte eğitim gören 323 bin 278 öğrenci okullarına kavuşarak ders başı yapacak. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, yaptığı açıklamada bütün hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Karaköse, “15 günlük zaman diliminde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz dinleniyorlar. Bazı öğrencilerimiz kampla dinleniyor, bazı öğrencilerimiz de geziyle dinleniyor. Kütüphanelerimiz de dolu. Bir taraftan da tüm yetkililer ve yöneticiler lojistik olarak hazırlıklarını devam ettiriyorlar. İkinci döneme güçlü ve hazır bir şekilde girebilmek için okullarımız tüm hazırlıklarını tamamladılar. İlçe milli eğitim müdürleri toplantısını da gerçekleştirdik ve hazırlıkların hepsini tekrardan gözden geçirdik” ifadelerini kullandı.

"Önemli bir sürece giriyoruz"

Önemli bir sürece girdiklerini kaydeden Karaköse, “Önümüzde birçok çalışma var. TÜBİTAK projeleri, Teknofest başvuruları, MEB robot yarışması, uluslararası faaliyetler, çeşitli spor müsabakaları, YKS Ve LGS var. Yaz ayının da girmesiyle beraber çocuklarımıza yeni bir motivasyon kaynağı oluşturacak dilimlerle de gerekiyor. Bunların tüm hazırlıkları tamamlandı. Allah’ın izniyle sağlıklı, sıhhatli ve mutlu bir şekilde bu süreçleri kendi var olan potansiyellerimizi en üst seviyede yansıtarak ve bunları kullanarak başarılı bir şekilde geçirmek istiyoruz. Eğitim ve öğretim başlayınca yine normal şartlar altında kendi işleyişi içerisinde devam edecek. Bizim hazırlıklarımız tamam” şeklinde konuştu.