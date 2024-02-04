Kayseri'de dehşet anları kamerada

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, yolun karşı tarafına geçmekte olan 4 kişiye çarptıktan sonra dükkana girdi. Can pazarının yaşandığı kazada araç sürücüsü hayatını kaybederken otomobilin yayalara çarpması, çocuğu altına alması ve çarptığı adamın dükkana girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Mustafa Koç idaresindeki 38 NN 229 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolun karşı tarafına geçmekte olan 4 kişiye çarpan otomobil, dükkana girdi. Kazada T.Ö. aracın altında kalarak sürüklenirken T.M. de çarpmanın etkisiyle dükkana girdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin altında kalan T.Ö. vatandaşlar tarafından çıkarılırken, sürücüyle beraber yaralı 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen sürücü Mustafa Koç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dehşet anları kamerada

Öte yandan, kontrolden çıkan otomobilin 4 kişiye çarpması, çocuğu altında sürüklemesi ve çarptığı şahsın dükkana girdiği anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.

Dükkan sahibi o anları anlattı: "Şoke olduk"

Dükkan sahibi Bekir Oral, “Akşam 18 gibi dükkanımızda çalışıyorduk ve müşterilerimizde vardı. O anda anlık mesele oldu. Bir gürültü çıktı, camlar içeri girdi ve mobilyalar kırıldı. Ne olduğunu anlamadık. Araba halen çalışıyordu ve gaza basılıyordu. Aracın kontağını kapattık ve öyle durdurduk. Vatandaşlar aracın altında kalan çocuğu kurtardı. Şoförü de çıkarttık. Kalp krizi geçirmiş. O da vefat etmiş. Yoldan geçen yayalara çarpıyor ve benim dükkanın içine sokuyor. Biz ne olduğunu bilemedik. Şoke olduk. Benim dükkanım 2-3 basamak yukarıda. Allah’tan kirişe çarpmış. Yoksa dükkanın içine kadar girecek. Hasar önemli değil ama keşke can kaybı olmasaydı" dedi.

Aydınlıkevler Mahalle Muhtarı Mustafa Uysal da şoförün kalp krizi geçirdiğini söyleyerek aracın kolona çarpması sonucu durduğunu, kolon olmasa büyük bir faciaya neden olabileceğini söyledi.