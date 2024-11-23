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  • Kayseri'de 359 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Kayseri'de 359 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 359 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Kayseri'de 359 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 359 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 2 şahsın piyasaya nargile tütünü sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda M.Ç. (37) ve M.Ö. (25) yakalanırken, yapılan aramalarda da 359 kilo kaçak nargile tütünü bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İHA
Kayseri Gündem

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