Kayseri’de 40 milyon ton karbon salınımı engellendi

Kayseri’de yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynakları olan rüzgâr, güneş ve biyogazdan enerji üretimi için santraller hayata geçirildi. KASKİ’nin Güneş Enerji Santrali projelerinin sayısını her geçen gün arttırdığını belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin hemen yanı başında 81 bin 698 metrekarelik alanda yılda yaklaşık 11 milyon kWe elektrik üretiyoruz. Diğer yandan KASKİ bünyesinde hizmet veren, Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde çamuru elektriğe dönüştürüyoruz. Tesisimizde 2022 yılında 16 milyon 786 bin TL değerinde 5 milyon 100 bin kWh elektrik elde edildi” diye konuştu.

KARPUZSEKİSİ GES YIL SONUNA HAZIR

Büyükkılıç, imalat çalışmaları devam eden Karpuzsekisi GES’i yıl sonunda işletmeye almayı planladıklarını, proje aşamasında olan Yenidoğan ve Tahirinli GES projeleri ile birlikte toplam yıllık 20 milyon 570 bin kW enerji üreteceklerini ifade etti.

Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nin de enerji üretiminde kente büyük fayda sağladığını anlatan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi, enerji verimliliğini arttırarak çevreye duyarlı bir gelecek inşa ediyor. Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde kurulduğu günden itibaren 274 milyon 533 bin kwh elektrik ürettik. Bu sayede 140 milyon metreküp sera gazı salınımını engelledik. Ayrıca enerji üretim tesislerinde oluşan atık ısıdan, saha üzerinde kurulu 11 bin metrekare alanda topraksız sera yöntemiyle, yılda 500 ton domates üretiyoruz. 16 megavatlık lisanslı tesis, Gold Proje sertifikası alan Türkiye’deki 6’ncı tesis oldu” şeklinde konuştu.

BİYOGAZ İLE 6 BİN 421 HANENİN ELEKTRİĞİ KARŞILANIYOR

Büyükkılıç, yap işlet-devret modeli ile Beydeğirmeni Biyogaz Tesisleri’nde hayvansal atıkları dönüştürerek, biyogazdan günde 4,5 megavat elektrik üretildiğini, bu sayede 6 bin 421 hanenin elektriğinin karşılanmış olduğunu söyledi. Rüzgârın gücünden ilham alarak, Kayseri’nin enerjisini dönüştüreceklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, “RES sahası için ilgili kurumlarca yapılan teknik değerlendirme sonucu uygunluk alarak önemli bir aşama kaydettik. İncesu bölgesinde kurulacak rüzgâr enerji santrali ile 22 mw’lık üretim hacmi, yılda yaklaşık 70 milyon kw enerji üretimi sağlanmış olacak. Kayseri, sürdürülebilirlikle aydınlanıyor. Geleceği bugünden inşa ediyoruz” şeklinde konuştu.

“80 MİLYON KİLOVAT ELEKTRİK ÜRETİP, 40 MİLYON TON KARBON SALINIMINI ENGELLEDİK”

Büyükkılıç, bir yılda katı atıktan 42 milyon kilovat, biyogaz tesisinden 20 milyon kilovat, güneş enerji santralinden 11 milyon kilovat, atık sudan 5 milyon kilovat olmak üzere yaklaşık 80 milyon kilovat elektrik üretip, 40 milyon ton karbon salınımını engellediklerini söyledi. Kurulacak yeni tesisler ile rüzgâr enerji santralinden 70 milyon kilovat, Karpuzsekisi, Yenidoğan ve Tahirinli Güneş Enerji Santrali’nden 20 milyon kilovat olmak üzere toplam 90 milyon kilovat daha temiz enerji üreteceklerini belirten Başkan Büyükkılıç, “Tüm bu temiz enerji yatırımlarından 170 milyon kilovat elektrik üretip, 80 milyon ton karbon salınımını engelleyeceğiz. Bu sayede 32.000 ton kömür yakımını, 2 milyon 250 bin ağacın kesilmesini önlemiş, 75 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılamış olduk” dedi.

İSO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARINI BAŞLATTIK

Büyükkılıç, İSO 50001 enerji yönetim sistemi çalışmalarını başlattıklarını ifade ederek, “Katı atık düzenli depolama tesisimiz karbon azaltımı kapsamında dünyanın en prestijli sertifikası olan Gold Standart programı dâhilinde Türkiye’de ilk 6 tesis içerisinde bulunuyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak ayrıca İSO 50001 enerji yönetim sistemi çalışmalarını başlattık” şeklinde konuştu.