Kayseri'de 46 bölgede 386 polis ile asayiş uygulaması: 4 bin 593 şahıs sorgulandı

Kayseri'de 46 bölgede 386 polis ile yapılan asayiş uygulamasında 4 bin 593 şahıs sorgulandı.

Kayseri'de 46 bölgede 386 polis ile asayiş uygulaması: 4 bin 593 şahıs sorgulandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de 46 bölgede 386 polis ile yapılan asayiş uygulamasında 4 bin 593 şahıs sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent merkezi ve ilçelerde 20 noktada sabit; 26 bölgede seyir halinde olmak üzere 68 ekip ve 386 personelin katılımıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada 4 bin 593 kişi ve bin 156 oto sorgulanırken, 130 adres kontrol edildi. Ayrıca, 13’ü hırsızlık, 8’i dolandırıcılık suçlarından olmak üzere toplam 41 aranan şahıs ile 5 yoklama kaçağı şahıs yakalandı.

62 oto sürücüsüne de 385 bin 147 TL cezai işlem uygulandı.

Kayseri'de 46 bölgede 386 polis ile asayiş uygulaması: 4 bin 593 şahıs sorgulandı
Kayseri'de 46 bölgede 386 polis ile asayiş uygulaması: 4 bin 593 şahıs sorgulandı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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