Kayseri'de 469 bin 600 TL sahte para ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 469 bin 600 TL sahte para ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de 469 bin 600 TL sahte para ele geçirildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 469 bin 600 TL sahte para ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bir bankada sahte para konusu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. 2 şüpheliyi gözaltına alınan ekipler, şahısların yanında bulunan ve sahte olduğu değerlendirilen 469.600 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

İHA
Kayseri Gündem

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