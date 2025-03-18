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  • Kayseri'de 5 şehit ailesi ve 12 gaziye Devlet Övünç Madalyası takdim edildi

Kayseri'de 5 şehit ailesi ve 12 gaziye Devlet Övünç Madalyası takdim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kayseri'deki 5 şehit aileye ve 12 gaziye gönderilen 'Devlet Övünç Madalyaları' düzenlenen tören ile hak sahiplerine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından takdim edildi.

Kayseri'de 5 şehit ailesi ve 12 gaziye Devlet Övünç Madalyası takdim edildi

Valilik Konferans Salonu’nda düzenlenen törene, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğg.Hakan Dedebağı, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, gazilerimiz, yakınları ve şehit ailelerimiz katıldı.

Törende konuşan Vali Çiçek, “Kıymetli ailelerimiz, evlatlarınıza en büyük ödül Allah tarafından verildi. Sayın Cumhurbaşkanımız da ailelerimize, kardeşlerine, eşlerine, ömür boyu gururla, şanla, şerefle taşımaları için Devlet Övünç Madalyası tevcih etti. Değerli ailelerimiz, biz biliyoruz ki, evlatlarımız şu an aramızdalar, çünkü Peygamber efendimiz bize müjde veriyor. Onların yaşadığını bize hadisle müjde veriyor. Onlar ölü değiller. Onların en büyük ödülünü Allah yanına alarak, cennetine koyarak verdi. İnşallah bize şefaatçi olurlar. Ölüm hak, mutlaka öleceğiz. Ha bugün, ha yarın ama şehit olarak ölmek bambaşka bir şey.  Şehit ailelerimize, gazilerimize teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Hakkınızı hela edin” ifadelerini kullandı.   

Vali Çiçek, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan adına “Devlet Övünç Madalyası’nı hak sahiplerine takdim etti.

Haber Merkezi

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