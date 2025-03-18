'Şeker Çiftçisi Bağkur ödeyemiyor: Yöneticiler sigortasını çiftçiye ödetiyor'

Demir, “Pancar çiftçimiz Bağkur sigortasını ödeyemediği için hem sosyal güvenceden mahrum kalıyor hem de sağlık hizmetlerini alamıyor. Oysa Kayseri Şeker yöneticilerinin maaş ve özel harcama giderleri, 2025 yılına kadar 30 milyonu buldu. Çiftçinin bu zor şartlarda üretim yapma çabası yetmiyormuş gibi, yöneticilerin sağladığı ek faydalar gözler önüne seriliyor,” ifadelerini kullandı.

Yayınlanan Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) finansal tablolarında, Kayseri Şeker yöneticilerinin hayat ve sağlık sigortası harcamalarının 2024’ten 2025’e geçişte önemli bir artış gösterdiği belirtildi. 31 Ocak 2024’te 22.9 milyon TL olan yöneticilerin sağlanan toplam faydası, artış sonrası 30.1 milyon TL’ye yükseldi.

Demir, “Çiftçi zor durumda; yöneticiler ise bu durumu fırsata çeviriyor. Çiftçimiz artık bu adaletsizlik karşısında sesini yükseltmelidir,” diyerek duruma dikkat çekti.