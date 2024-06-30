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  • Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası gerginliği

Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası gerginliği

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğa taciz ettiği iddiası üzerine kalabalık, araçları ters çevirirken bazı iş yerlerini ateşe verdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kalabalığa müdahale ediyor.

Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası gerginliği
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğa taciz ettiği iddiası üzerine kalabalık, araçları ters çevirirken bazı iş yerlerini ateşe verdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kalabalığa müdahale ediyor.

İddiaya göre, Danişmentgazi Mahallesi’nde yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Özel Harekat polisleri tarafından alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup araçları ters çevirirken bazı iş yerlerini de ateşe verdi. TOMA araçları ile müdahale edilen olayda polisin, kalabalığı dağıtmak için müdahalesi sürüyor.

Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası gerginliği
Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası gerginliği
Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası gerginliği
Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası gerginliği
Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası gerginliği
Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası gerginliği
Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası gerginliği
İHA
Kayseri Gündem

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