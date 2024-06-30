Serinlemek için girdiği gölette kayboldu

Niğde'de bir kişi serinlemek için girdiği gölette gözden kayboldu. Ekipler şahsın bulunması için çalışma başlatıldı.

Serinlemek için girdiği gölette kayboldu
Kayseri GündemEditör

Niğde’de bir kişi serinlemek için girdiği gölette gözden kayboldu. Ekipler şahsın bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, Niğde merkeze bağlı Gümüşler beldesinde bulunan gölette meydana geldi. Beldedeki gölete arkadaşları ile birlikte gelen M.E. (40) iddiaya göre, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra M.E’yi göremeyen arkadaşları durumu ihbar etti. Yapılan ihbarın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, M.E.’yi arama çalışmalarına başladı

İHA
Kayseri Gündem

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