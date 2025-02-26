Kayseri'de 50. ERVA Spor Kulübü Açıldı

Boyteks ERVA Spor Kulübü Açılışı

ERVA Projesi kapsamında hazırlanan Boyteks ERVA Spor Kulübü’nün açılış töreninde konuşan Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, projenin sürdürülebilir olması ve toplum tarafından benimsenmesinin önemine değindi. Ertekin, "Bu projeler sürdürülebilir olmalı ve bir sonraki nesle aktarılmalı. Boyteks var olduğu sürece burası da var olmaya devam edecek" dedi.

Gençlerin Geleceği İçin Önemli Bir Adım

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gençlerin ve çocukların geleceği için yapılması gereken daha fazla iş olduğunu vurguladı ve ERVA Projesi'nin farklı şehirlerde de benzer organizasyonlara örnek olabileceğini söyledi.

Şehit Polis İbrahim Birol'un Anısına

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, açılışta yaptığı konuşmada, gençlerin zehirlenmemesi için mücadele eden polis memuru İbrahim Birol’un şehit olduğunu belirtti. Çiçek, "Gençlerimiz spor salonlarına yakışır. Sizleri bataklığa sürüklemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Spor salonlarında Türk bayrağını diğer bayrakların üzerine çıkaracaksınız, İstiklal Marşı’nı okutacaksınız" ifadelerini kullandı.

Açılış töreninde, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kurdele kesimiyle Boyteks ERVA Spor Kulübü resmen açıldı.