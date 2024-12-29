Kayseri'de 7,6 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak makaron ve kaçak tütün ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda; Bir adrese yapılan operasyon neticesinde N.C. (32) yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 7 milyon 650 bin adet makaron ve 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. N.C.(32) hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.