Kayseri'de 7,6 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Kayseri'de KOM Şube ekiplerince 7 milyon 650 bin adet makaron ve 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak makaron ve kaçak tütün ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda; Bir adrese yapılan operasyon neticesinde N.C. (32) yakalandı.
Yapılan aramalarda ise 7 milyon 650 bin adet makaron ve 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. N.C.(32) hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.