Kayseri’de “Kültür Yolu Festivali” heyecanı

Kayseri, 2025 yılı 6-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapacak. 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Kayseri etabının, şehri küresel ölçekte tanıtacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Festival, Kayseri’nin hem kültürel hem de doğal zenginliklerini sergileyecek. Ziyaretçiler, şehrin tarihi ve kültürel mirasını keşfederken, modern turizm olanaklarıyla da konforlu bir deneyim yaşayacak” dedi.

Kayseri'nin modern turizm anlayışını benimseyerek sağlık, spor, gastronomi ve eğitim alanlarında da önemli yatırımlar yaptığını dile getiren Büyükkılıç, şehrin turizm altyapısının giderek güçlendiğini söyledi.