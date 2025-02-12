Kayseri'de 70 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun kar yağışı sonrası kar küreme ve tuzlama çalışmaları sonucu 70 mahalle yolunu ve kırsal kesimde kapanan mahalleleri ulaşıma açtı.

Kayseri'de 70 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, merkezde ve kırsal mahalle yollarında ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 7-24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 11 Şubat saat 17.00 ile 12 Şubat saat 09.00 saatleri arasında yapılan çalışmalarda kırsal mahallelerde kapalı mahalle yolu kalmadı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda 130 personel ve 63 araçla yürütülen çalışma kapsamında ekipler, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 560 kilometrelik yol ağında Bünyan ilçesinde 8 mahalle yolu, Develi’de 10, Felahiye’de 9, Hacılar’da 3, İncesu’da 3, Kocasinan’da 15, Pınarbaşı’da 2, Sarız’da 6, Talas’ta 4 ve Tomarza’da 10 olmak üzere toplam 70 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kent merkezinde de Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, ana arterlerde, cadde ve sokaklarda kar küreme, yol temizleme ve tuzlama işlemleri yaparken, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ise kaldırımlarda temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Haber Merkezi

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