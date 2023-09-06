Kayseri'de 8 asırlık yeni bir saray hamamı ortaya çıkarıldı

Anadolu Selçuklu Hükümdarı Aleaddin Keykubat tarafından 1220’li yıllarda yaptırılan Keykubadiye Sarayı’nın hamamı yapılan kazı çalışmaları sonrası ortaya çıktı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, “Hamam diye düşündüğümüz mekanın tamamen açılmasıyla çok güzel bir saray hamamının olduğunu gördük” dedi.

Anadolu Selçuklu döneminin ünlü saraylarından biri olan Kayseri’deki Keykubadiye Sarayı’nda kazı çalışmaları sürüyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Baş başkanlığında devam eden çalışmalarda Selçuklulara dair yeni yaşam alanları ortaya çıkıyor. 8 asırlık Keykubadiye Sarayı’ndaki çalışmalarda Anadolu Selçuklu döneminin saray yaşantısı ile ilgili keşifler ortaya çıkarken, tonozlu yapı çevresinde bulunan Divanhane’nin ardından hamam da gün yüzüne çıktı. Hamam diye düşündükleri bölümün tamamen açılmasıyla çok güzel bir saray hamamı olduğunu gördüklerini söyleyen Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, “Şu anda Kayseri’de, Keykubadiye Sarayı’nda bulunuyoruz. 1. Alaeddin Keykubat tarafından 1220’li yılların ortalarında inşa ettirilen bir saraydayız. Biz burada 2015 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi adına kazı çalışmalarını sürdürmekteyiz. Alanda şu anda özellikle iki tane yapı kalıntısı mevcut. Bu iki yapı kalıntısının çevresinde

çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz 2021 yılına kadar daha çok 4 kemerli yapı diye tanımladığımız alanda çalışmalarımızı sürdürmüştük. Ancak 2021 yılından itibaren yoğunluğu burada tonozlu yapı diye tabir ettiğimiz yapı çevresinde sürdürmeye başladık ve bu sene de çalışmalarımızı yine burada sürdürdük. Özellikle 2023 yılında ağırlık buradaydı. 2023 yılı tonozlu yapı çevresindeki çalışmaları tamamlamış bulunuyoruz. Tonozlu yapı çevresinde özellikle çok önemli verilerle karşılaştık. Özellikle mimari anlamda verilerle karşılaştık. Daha önceki senelerde Divanhane’nin ve su sisteminin ortaya çıkması ile ilgili değerlendirmeler yapmıştık. Ancak bu sene onlara ilave olarak hamam diye düşündüğümüz mekanın tamamen açılmasıyla gerçekten burada çok güzel bir saray hamamının olduğunu gördük. Özellikle hamamın belli bölümlerinin okunabilirlik anlamında sağlam kalabilmiş olması bizim için önemli” diye konuştu.

Ortaya çıkan verilere göre yapının yönetim birimi olduğunu ifade eden Baş, “Elde ettiğimiz verilerden yola çıkarak burada Divanhane, hamam, bir tane merdivenimiz var. Bu merdivenle birlikte bir seyir terası ve bunlarla birlikte bir su sisteminin burada görülmesi, alanın gerçekten bir yönetim birimi olarak düzenlendiğini göstermektedir. Biz çalışmalarımızı burada sonlandırdık. Şu anda 4 kemerli yapıya geçtik. Çalışmalarımızı ekim ayı ortalarına kadar orada devam ettireceğiz. Bizler çalışmalarımızı yürütürken destek almamız gerekiyor. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türk Tarih Kurumu’nun bize çok önemli destekleri var. Biz kazıları onların desteği ile götürüyoruz. Fakat yerelde de özellikle Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Şeker şirketi bu anlamda çok büyük destekler verdiler. Biz de buna bağlı olarak çok hızlı ve rahat bir şekilde yürütüyoruz. Bundan sonra da inşallah bu şekilde yürüteceğiz” şeklinde konuştu.