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Kayseri'de 'Ailem benim her şeyim' programı düzenlendi

Kayseri Aile Platformu tarafından 'Ailem benim her şeyim' programı düzenlendi. Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer: 'Kayseri'deki 30'un üzerinde sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinin iradeleri ve istekleriyle bir araya geldiği, kaygı ettiğimiz ailemizi neslimizi önemsemek, onunla alakalı farkındalık oluşturmak ve ailemize olan her türlü tehdide karşı bir duruş sergilemek üzere bir araya geldik' dedi.

Kayseri'de 'Ailem benim her şeyim' programı düzenlendi

Kayseri’de bir alışveriş merkezinde Kayseri Aile Platformu tarafından “Ailem benim her şeyim” adlı aile şenliği organizasyonu düzenlendi. Öte yandan, Büyük Aile Platformu olarak tüm illerde eş zamanlı olarak, Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve RTÜK’e sunmak üzere, gündüz kuşağı programlarının aile ilişkilerini etkilediği, aile değerlerini yok ettiği nedeniyle imza kampanyası başlatıldı. Burada konuşan Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer: “Kayseri Aile Platformu olarak yaptığımız bu etkinlik, Kayseri’nin tamamının etkinliği oldu. Kayseri’deki 30’un üzerinde sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinin iradeleri ve istekleriyle bir araya geldiği kaygı ettiğimiz ailemizi neslimizi önemsemek onunla alakalı farkındalık oluşturmak ve ailemize olan her türlü tehdide karşı bir duruş sergilemek üzere bir araya geldik. Anne-çocuk, baba-çocuk ailecek bir arada olmalarını sağlamak ve belki unutulan o birlikte vakit geçirmeyi hatırlatmak amacıyla küçük bir temsil olmuş oldu. Güzel bir rağbet var. Niyetimiz; Kayseri özelinde, belki toplum olarak, millet olarak, ülke olarak ihtiyacımız olan birbirimize o sımsıkı tutunmayı sağlamak için bir hareket oluşturmak” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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