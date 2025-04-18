Kayseri'de Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği

Törende, Kayseri’nin spor alanındaki hedefleri ve geleceğe dönük stratejileri de vurgulandı. Kayseri’nin 2024 yılında Avrupa Spor Şehri olarak ödüllendirildiğine dikkat çekildi ve şehrin sporun merkezi olma yönündeki kararlılığı belirtildi. Ayrıca, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutma ve vatan sevgisi aşılama gibi önemli bir misyona sahip olduğunun altı çizildi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri'nin 160 bin lisanslı sporcusu bulunduğunu belirterek, şehrin spor alt yapısına önem verildiğini ve sporcuların desteklendiğini ifade etti. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal da, bu destekten dolayı minnettarlığını dile getirerek, sporcuların gelişimine yönelik çalışmaların önemini vurguladı.

Gerçekleştirilen malzeme dağıtımıyla birlikte, amatör spor kulüplerinin maddi ve manevi destek alarak daha iyi bir futbol ve spor altyapısı oluşturulacağına dair umut verici mesajlar verildi.