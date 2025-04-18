Türkiye'de Çocuk Nüfus Oranı Düşüşte: 1970'ten Bugüne Büyük Değişim

Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanan 0-17 yaş grubundaki çocuk nüfusu, 1970 yılında toplam nüfusun %48,5'ini oluştururken, bu oran 1990'da %41,8'e, 2024'te ise %25,5'e geriledi. Kayseri’de ise çocuk nüfus oranı %26,4 olarak belirlenmiş durumda.

Nüfus projeksiyonlarına göre, mevcut demografik yapının devam etmesi halinde çocuk nüfus oranının 2030’da %22,1, 2040’ta %17,9, 2060’ta %16,9, 2080’de %15,2 ve 2100’de %14,5 olması bekleniyor.

Doğurganlık göstergelerindeki düşüş eğiliminin devam edeceği bir senaryoda ise bu oranlar daha da düşük olabilir. 2030'dan itibaren %22,0, 2040'ta %16,7, 2060'ta %13,9, 2080'de %11,1 ve 2100'de %9,9 seviyelerine inmesi muhtemel.

Ancak, doğurganlık artırıcı önlemlerin devreye girmesi durumunda, yüksek bir senaryoya göre çocuk nüfus oranının 2030’da %22,3, 2040’ta %18,9, 2060’da %18,7, 2080’de %18,9 ve 2100’de %18,6 seviyelerinde kalması öngörülüyor.

Bu veriler, çocuk nüfusunun azalmasının Türkiye'nin geleceği için önemli bir sorun olduğunu gözler önüne seriyor. Çocuk sayısındaki bu düşüş, hem sosyal hem de ekonomik yapıyı etkileyen kritik bir mesele. Çocuklarımızın sayısının korunması ve artırılması için ne gibi önlemlerin alınabileceği, bu süreçteki en önemli tartışmalardan biri haline geliyor.