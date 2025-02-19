Kayseri'de aranan iki şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi
Kayseri'de polis ekipleri tarafından hakkında kasten yaralama ve suç eşyasının satın alınması suçlarından toplam 22 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. (43) isimli şahıs ve hakkında kasten yaralama suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. (45) isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyon neticesinde, hakkında kasten yaralama ve suç eşyasının satın alınması suçlarından toplam 22 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. (43) isimli şahıs ve hakkında kasten yaralama suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. (45) isimli şahıs, saklandıkları adreste ekipler tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.