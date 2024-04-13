Kayseri'de bayram tedbirleri için 365 personel ile trafik denetlemesi yapıldı
Kayseri'de Ramazan Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde 365 trafik personeli ile denetleme yapıldı.
Kayseri’de Ramazan Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde 365 trafik personeli ile denetleme yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde 11-12 Nisan 2024 tarihleri arasında 365 trafik personeli, 139 ekip aracı ve 6 radar aracı ile toplam 8 bin 435 araç denetlendi.
Yapılan denetlemelerde 821 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.
Haber Merkezi
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