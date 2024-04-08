Kayseri'de bayram yağmurlu geçecek

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporlarını paylaştı ve son değerlendirmelere göre Kayseri’de bayramın sağanak yağmurlu geçmesinin yanı sıra hava sıcaklıklarının ise çevre ilçelerde 0 derecenin altına inmesi tahmin ediliyor. Şehir merkezinde yarın hava sıcaklığının en düşük 1 derece, en yüksek ise 17 derece olması beklenirken yağışlı hava şartlarının hakim olacağı ve bayram boyunca soğuk/yağışlı hava şartlarının sürmesi ön görülüyor.

Kayseri bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık değerlerinin kent merkezi tahminlerine yakın olması bekleniyor.

İlçelerde ise yarın beklenen ortalama sıcaklık değerleri ise şu şekilde:

Akkışla’da en düşük -1, en yüksek 14 derece

Bünyan’da en düşük 1, en yüksek 13 derece

Develi’de en düşük 3, en yüksek 15 derece

Erciyes Kayak Merkezi’nde en düşük -4, en yüksek 6 derece

Felahiye’de en düşük 2, en yüksek 15 derece

Hacılar’da en düşük 0, en yüksek 17 derece

İncesu’da en düşük 2, en yüksek 15 derece

Özvatan’da en düşük -1, en yüksek 14 derece

Pınarbaşı’nda en düşük 0, en yüksek 16 derece

Sarıoğlan’da en düşük 2, en yüksek 16 derece

Sarız’da en düşük -1, en yüksek 14 derece

Tomarza’da en düşük -3, en yüksek 14 derece

Yahyalı’da en düşük -2, en yüksek 15 derece

Yeşilhisar’da en düşük 2, en yüksek 18 derece.