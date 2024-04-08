Kayseri'de bayram yağmurlu geçecek
Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporlarına göre yarından itibaren şehir merkezi ve çevre ilçelere sağanak yağışlı hava hakim olması beklenirken, hava sıcaklıklarının da çevre ilçelerde 0'ın altına inmesi bekleniyor. Yağışlı hava şartlarının ise bayram boyunca süreceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporlarını paylaştı ve son değerlendirmelere göre Kayseri’de bayramın sağanak yağmurlu geçmesinin yanı sıra hava sıcaklıklarının ise çevre ilçelerde 0 derecenin altına inmesi tahmin ediliyor. Şehir merkezinde yarın hava sıcaklığının en düşük 1 derece, en yüksek ise 17 derece olması beklenirken yağışlı hava şartlarının hakim olacağı ve bayram boyunca soğuk/yağışlı hava şartlarının sürmesi ön görülüyor.
Kayseri bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık değerlerinin kent merkezi tahminlerine yakın olması bekleniyor.
İlçelerde ise yarın beklenen ortalama sıcaklık değerleri ise şu şekilde:
Akkışla’da en düşük -1, en yüksek 14 derece
Bünyan’da en düşük 1, en yüksek 13 derece
Develi’de en düşük 3, en yüksek 15 derece
Erciyes Kayak Merkezi’nde en düşük -4, en yüksek 6 derece
Felahiye’de en düşük 2, en yüksek 15 derece
Hacılar’da en düşük 0, en yüksek 17 derece
İncesu’da en düşük 2, en yüksek 15 derece
Özvatan’da en düşük -1, en yüksek 14 derece
Pınarbaşı’nda en düşük 0, en yüksek 16 derece
Sarıoğlan’da en düşük 2, en yüksek 16 derece
Sarız’da en düşük -1, en yüksek 14 derece
Tomarza’da en düşük -3, en yüksek 14 derece
Yahyalı’da en düşük -2, en yüksek 15 derece
Yeşilhisar’da en düşük 2, en yüksek 18 derece.