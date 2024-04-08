Vali Gökmen Çiçek: 'KAYOTED, turizmin Kayseri gündemine oturmasını sağladı'

Kayseri’de artık KAYOTED diye bir gerçek var ve Kayseri’nin turizminde öncü bir rol oynayacaklar çünkü KAYOTED bir tabela derneği olarak değil; bir amacı, konuyu dertlenen bir topluluk olarak ortaya çıktı” dedi.

Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED)’nce iftar programı düzenlendi. Programa; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, KAYOTED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erdal, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman, KAYOTED Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan, otelciler ve sektör temsilcileri katıldı.

Kayseri’nin gündemine turizmin dahil edilmesinde KAYOTED’in büyük bir katkıda bulunduğunu ifade eden ve kurulduğundan bu yana yapılan birkaç aylık çalışmada ciddi atılımlar gerçekleştirildiğini vurgulayan Vali Gökmen Çiçek, “Bu derneğin kurulmasında Milletvekilimiz Cahid Cıngı’nın da çok ciddi atılımları oldu, bu noktada kendisine çok teşekkür ediyoruz. Derneğimiz, Kayseri’nin hem tanıtımı hem de otellerin çalışmalarıyla ilgili belirli prensipler ortaya koydular. Murat Erdal başkanımızın beraberindeki heyet, hem Turizm Bakanımıza, bakan yardımcılarımıza, ticaret odamıza, valiliğimize ve büyükşehir belediyemize yapmış olduğu ziyaretlerde Kayseri’nin turizm hususundaki problemlerinden, taleplerinden sıkça bahsettiler ve Kayseri’nin gündemine turizmin oturmasını sağladılar. Kayseri’de artık KAYOTED diye bir gerçek var ve Kayseri’nin turizminde öncü bir rol oynayacaklar çünkü KAYOTED bir tabela derneği olarak değil; bir amacı, konuyu dertlenen bir topluluk olarak ortaya çıktı” diye konuştu.

Kayseri’nin turizm şehri olma noktasında çok büyük bir potansiyel barındırdığını, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu atılımlarla ve uluslararası turizme açınılmasıyla birlikte şehirdeki birçok potansiyelin sırasıyla açığa çıktığını belirten Milletvekili Cahid Cıngı, “Büyükşehir Belediyemizin başlatmış olduğu ve Valiliğimizin katkılarıyla Kayseri turizmi çok iyi bir noktaya geldi. Erciyes’ten Soğanlı’ya, Kültepe Kaniş Karum’dan müzelere kadar olan bütün çalışmalar kültürümüzü ve turizmimizi destekleyecek niteliktedir. KAYOTED bu noktada iyi yapılanma çünkü belediyemiz, valiliğimiz gibi kamu kurumlarının tekeli dışında sivil toplum organlarının da bu işe sahip çıkması gerekiyordu. Turizmin olmazsa olmaz aktörleri olan otelcilerimizin birliğiyle Kayseri’de turizm, önemli bir ivme kazandı. Kayseri, sanayi ve ticaret şehri olmasının yanı sıra bundan sonraki süreçte Kayseri gündeminde bir turizm şehri olarak anılacak. Başta sayın valimiz olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Şehrimizi bir turizm merkezi haline getirmek için elimizden gelen bütün gayreti de sarf edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kayseri’yi bir marka şehri yapmak adına yola çıktıklarını ifade eden KAYOTED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erdal, bütün dernek üyeleriyle birlikte bu misyonla hareket ettiklerini belirterek programa katılan herkese teşekkür etti.

KAYOTED Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan da Kayseri’yi Gaziantep, Mardin, Eskişehir gibi tur düzenlenebilen bir şehir haline getirmek olduğunu söyleyerek “Kış sezonumuzun ardından kalan 9-10 aylık zaman diliminde de turizmi desteklemeye devam ederek Kayseri’nin kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.