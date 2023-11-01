Kayseri'de binada yangın: Ekipler mahsur kalanları kurtardı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binada mahsur kalan çocuklar ve evcil hayvanlar kurtarıldı.

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  • 01.11.2023 12:13
  • Güncelleme: 01.11.2023 15:04
Kayseri'de binada yangın: Ekipler mahsur kalanları kurtardı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binada mahsur kalan çocuklar ve evcil hayvanlar kurtarıldı.

İlçeye bağlı Küçük Mustafa Mahallesi Türkmen Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Çıkan duman apartmana yayılırken, üst katta oturan vatandaşlar mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürürken, binada mahsur kalan çocukları ve evcil hayvanları kurtardı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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