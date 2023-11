Başkan Yalçın: 'Tarım anneleri evleri, bulunmaz bir nimet'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ’Tarım Anneleri Ev’leniyor’ projesiyle geçtiğimiz yıl hayata geçirilen konteyner kent, bu yıl da şehir dışından kırsal mahallelere mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen ailelerin insani şartlarda barınmalarına imkan tanıyor.

Alaybeyli Mahallesi girişinde bulunan 3 bin 500 metrekarelik alanda kurulu konteyner evler, sahip olduğu imkanlarla tarım işçilerinden de tam not aldı. 21 metrekare büyüklüğündeki 30 yaşam konteynerinin yanı sıra 1 eğitim konteyneri ve 1 çamaşırhane konteynerinden oluşan alanda ayrıca çocuklar için oyun alanları yer alıyor. Ayrıca konteynerlerde içerisinde sıcak suyu bulunan banyonun yanı sıra tuvalet, mutfak ve oturma odası bulunuyor. Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Alaybeyli Muhtarı Ender Şahin, burada her türlü imkanın sunulduğuna dikkat çekerek. “Buraya yoğun olarak bir talep var. Burası bulunmaz bir nimet. Mevsimlik tarım işçilerimiz, başka yerlerdeki imkanlarla kıyaslandığında çok konforlu bir hayat yaşıyorlar. Ayrıca güvenli bir ortam, 24 saat güvenlik kamerası ile izlenen bir yer. Burada birçok imkân da sağlanıyor. Şofbenlerinden tutun ısıtıcıları ve mutfak tüpüne kadar her imkânı barındırıyor. İnsanlar burada çok mutlu.” dedi. İnsanların yaşam kalitesindeki değişime de değinen Muhtar Şahin; "Burada tarım alanında işçiler çalıştırılırken buradaki kardeşlerimiz çadırlarda ve kendi imkanlarıyla yaptıkları çadır benzeri yerlerde kalıyorlardı. Burası bizi mutlu etti. Şu an burada 1 yaşında, 2 yaşında çocukları var. Buraya güvenli bir şekilde aileleri bırakıp gidiyorlar. Bu civarda böyle başka bir proje yok. Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Öte yandan memnuniyetlerini ifade eden tarım işçileri de, evlerde her türlü imkana sahip olduklarını belirtti. Çok rahat ve güzel bir barınma imkanı sağlandığını kaydeden işçiler, Başkan Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da doğu ve güneydoğudan gelen mevsimlik işçilerin insani şartlarda barınma imkanı sunduklarını dile getirerek, “Önceden çadır bile denemeyecek, etrafı bez veya battaniye ile çevrili yerlerde kalan mevsimlik işçilerimize çok konforlu ve güvenli bir ortam sağladık. Tarımın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle bu tür bir uygulamayı hayata geçirdik” diye konuştu.