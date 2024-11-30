Kayseri'de bir fabrika daha tamamen yandı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında meydana gelen yangınla ilgili açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, yangının özellikle ham madde olarak süngerin kullanılması nedeniyle kontrol altına alınmasının oldukça güç olduğunu belirtti. Yalçın, "Yangının büyüklüğü nedeniyle fabrikamız tamamen kül oldu. Şu an büyük bir üzüntü içindeyiz" dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan DNZ Mobilya’da çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, incelemelerde bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "Kayseri Organize Sanayi Bölgemizde mobilya üretim fabrikasında bir yangın çıktı. Yangın çıktığında ham madde sünger olduğu için söndürmek bayağı zor. Ne yazık ki burada çıkan yangında fabrikamız tamamen yandı. Şu anda büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Herkese geçmiş olsun, sanayicilerimiz de inşallah gerekli tedbirleri alırlar. Böyle bir kötü olayla karşılaşmayız inşallah" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan ise, "14.18’de mobilya fabrikasında yangın çıktığı ihbarı düştü. Başlangıçta organize sanayi itfaiyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Belsin İtfaiye Grubu olay yerine sevk edildi. Şu an toplam 10 araç, 25 personel ve OSB itfaiyemiz yangına müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.