Kırşehir'de STK'lar Gazze için bir arada

Kırşehir Sivil İnisiyatif Platformu, Gazze için imza kampanyası düzenleyip anı defteri oluşturdu.

Kırşehir'de STK'lar Gazze için bir arada
Kayseri GündemEditör

Kırşehir Sivil İnisiyatif Platformu, Gazze için imza kampanyası düzenleyip anı defteri oluşturdu.

İhtiyaç sahipleri için Cacabey Meydanı’nda oluşturulan çadırda kışlık malzemeleri toplayan sivil toplum kuruluşları, oluşturdukları anı defteriyle de 7’den 70’e İsrail’in bölgede yaptığı zulmü kınadı. Sivil inisiyatif platformu adına konuşan Şakir Kaya, Kırşehir halkının yardımcı olduğunu ve Gazze için gönül köprüsü kurduklarını söyledi. Oluşturulan anı defteriyle insanların duygularını paylaştığını aktaran Kaya, “Halk duyarlı davrandı ve kışlık malzeme yardımında bulundu. Ağırlıklı olarak kışlık malzeme yardımında bulunuldu. Kırşehir’den gönül köprüsü kurduk. Oluşturulan anı defteri ve imza kampanyasıyla insanların duygularını paylaşmaları bizlere de duygu dolu anlat yaşattı” dedi.

Cacabey Meydanı’nda oluşturulan çadırda kışlık kıyafet, battaniye, yorgan, bot, ayakkabı, eşofman ve kışlık çorap gibi ürünler toplandı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

CHP Kayseri İl Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
CHP Kayseri İl Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı
Taburcu olan Cübbeli Ahmet Hoca: 'Akşam sohbet var onu yayın'
Taburcu olan Cübbeli Ahmet Hoca: 'Akşam sohbet var onu yayın'
Cübbeli Ahmet Hoca Kayseri'de hastanaye kaldırıldı
Cübbeli Ahmet Hoca Kayseri'de hastanaye kaldırıldı
Aile Hekimliği Uyum 1. Aşama Sertifikalı Eğitim Programı tamamlandı
Aile Hekimliği Uyum 1. Aşama Sertifikalı Eğitim Programı tamamlandı
Kayseri Protokolüne 'Osmanlı Devlet Geleneğinde Protokol Konferası'
Kayseri Protokolüne 'Osmanlı Devlet Geleneğinde Protokol Konferası'
Sigara yerine minyatür araba aldı, 33 yılda 5 milyon TL değerinde 13 bin araba biriktirdi
Sigara yerine minyatür araba aldı, 33 yılda 5 milyon TL değerinde 13 bin araba biriktirdi