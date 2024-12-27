Kayseri’de bir haftada 24 bin 429 araç ve sürücü kontrol edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 1 haftalık yapılan çalışmalar neticesinde; 24 bin 429 araç/sürücü kontrol edildi. Bu kapsamda 108 araç ve sürücüye alkollü araç kullanmak, 238 araç ve sürücüye sürücü belgesiz / geçersiz araç kullanımından, 375 araç ve sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 618 araç ve sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanımından, 8 araç / sürücüye abartı egzoz araç kullanımından, 6 araç / sürücüye drift yapmaktan, 56 araç ve sürücüye makas atmaktan, 128 araç ve sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 101 araç ve sürücüye ışık donanımından, 25 araç ve sürücüye modifiye araçtan cezai işlem uygulandı.