8 ayrı suçtan aranan firari yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan aramada hakkında 8 ayrı suçtan toplam 10 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. (43) isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

8 ayrı suçtan aranan firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen bir şahıs hakkında yapılan kontrollerde , Başkasına ait kimlik kartını kullandığı tespit edildi. Hakkında 8 ayrı suçtan toplam 10 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. (43) isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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