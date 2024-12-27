8 ayrı suçtan aranan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan aramada hakkında 8 ayrı suçtan toplam 10 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. (43) isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen bir şahıs hakkında yapılan kontrollerde , Başkasına ait kimlik kartını kullandığı tespit edildi. Hakkında 8 ayrı suçtan toplam 10 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. (43) isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.