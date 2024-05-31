Bu pazar da maharetler sergilenecek

Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' 2 Haziran Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu pazar da maharetler sergilenecek
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi’nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ 2 Haziran Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

İlçenin tarihi güzelliklerini barındıran Harman Mahallesi Meydanına her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kurulan pazarda bu hafta da birbirinden kıymetli el emeği ürünler alıcılarını bekleyecek. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da sık sık ziyaret ettiği, el işi tekstil ürünlerinden ahşap ürünlerine kadar pek çok el emeği ürünü vatandaşlarla buluşturacak pazarda, ayrıca ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün satışa sunulacak.

Bu pazar da maharetler sergilenecek
Bu pazar da maharetler sergilenecek
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Mimar Sinan'ın doğduğu topraklara ziyaret
Mimar Sinan'ın doğduğu topraklara ziyaret
Ülkemizde her dört kişiden biri Yükseköğretim mezunu
Ülkemizde her dört kişiden biri Yükseköğretim mezunu
Mavi Marmara Şehitleri, Millet Bahçesi'nde anılacak
Mavi Marmara Şehitleri, Millet Bahçesi'nde anılacak
CHP'li Başarır'dan  'Özhaseki, evine uçakla gidiyor' polemiği
CHP’li Başarır’dan  “Özhaseki, evine uçakla gidiyor” polemiği
Milletvekili Ataş, çiftçi sorunlarına dikkat çekti
Milletvekili Ataş, çiftçi sorunlarına dikkat çekti
TÜVTÜRK'e kredi kartı 'komisyon' tepkisi
TÜVTÜRK'e kredi kartı 'komisyon' tepkisi