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Başkan Büyükkılıç'tan ÇEKÜL Vakfı Başkanı Sözen'e ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ÇEKÜL Vakfı Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'i evinde ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç'tan ÇEKÜL Vakfı Başkanı Sözen'e ziyaret
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ÇEKÜL Vakfı Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’i evinde ziyaret etti.

Adeta açık hava müzesi niteliği taşıyan, 7 bin yıllık tarihi ile medeniyetler şehri olan Kayseri’de tarihi değerlere büyük önem veren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kapsamda istişarelerini sürdürmeye devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ile birlikte ÇEKÜL Vakfı Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’i İstanbul’daki evinde ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma (ÇEKÜL) Vakfı iş birliğinde yürütülen çalışmaların istişare edildiği ziyarette, Mimar Sinan Anma Etkinlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bir taraftan hızla devam ettiğimiz restorasyon çalışmaları hakkında değerlendirme yaparken diğer taraftan yine planlamaları devam eden Mimar Sinan Anma Etkinlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Değerli hocamızın görüş ve önerileri bizim için çok kıymetli” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç'tan ÇEKÜL Vakfı Başkanı Sözen'e ziyaret
Haber Merkezi
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