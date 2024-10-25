Kayseri'de bir ilk: Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Ragbi Türkiye Şampiyonası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından Kayseri’de ilk defa yapılacak ve 16 ilden 450 sporcunun katılacağı 7’li Ragbi U21 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan 1850 metre yükseklikte doğa ile iç içe bir spor hizmeti sunan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, profesyonel takımları ağırladığı kamplarla dolu dolu geçen yaz sezonunun ardından, dev spor organizasyonlarının adresi oluyor. Yeni bir şampiyonaya hazırlanan 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’de Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından 26-27 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek 2024 7’li Ragbi U21 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonası nefes kesecek. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin uluslararası standartlara sahip sahalarında oynanacak 7’li Ragbi mücadeleleri heyecan dolu bir rekabete sahne olacak. Ülke genelinden Ragbi tutkunlarının ilgiyle takip edeceği şampiyonayı, Kayserili sporseverler de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde bizzat takip edebilecek.

Kayseri’de ilk defa yapılacak

Türkiye Ragbi Federasyonu Şampiyona takviminde yer alan Kayseri’de ilk defa yapılacak olan turnuvaya, 10 kadın takımı ve 30 erkek takımı olmak üzere 450 sporcu katılım sağlayacak. Ankara, Antalya, Diyarbakır, Eskişehir, Iğdır, İstanbul, İznik, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kastamonu, Konya, Ordu, Samsun, Trabzon ve Tokat olmak üzere 16 farklı şehirden sporcunun katılacağı şampiyonada, 400 sporcu şehir dışından, 50 sporcu ise Kayseri’den yer alacak. 26-27 Ekim tarihleri arasında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde Ragbi ölçülerine göre hazırlıklar yapılırken, 3 adet çim zemin futbol sahasında 26 Ekim saat 10.00-20.00 saatleri arasında şampiyonanın ilk etap maçları oynanacak.

Turnuvada finalistlere 27 Ekim Pazar günü saat 15.00’te yapılacak ödül töreninde, kupaları ve madalyaları verilecek.