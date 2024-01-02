Kayseri'de bir yılda 3 bin 400 futbol sahası büyüklüğündeki alan ağaçlandırıldı

Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, 2023 yılında 3 bin 400 futbol sahası büyüklüğündeki alanda ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını belirterek, 3 milyon 200 bin adet fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, 2023 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Şehirde önceden dikilen fidanların bakımı, yeni fidan dikimi gibi birçok çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Çapkın, "Kayseri Orman Bölge Müdürlüğümüz 24.10.2011 tarihinde kurulmuştur. Bölge müdürlüğümüzün sorumluluk alanı içerisinde Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas illerimiz bulunmaktadır. Ancak Sivas ilimizin Koyulhisar, Suşehri, Akıncılar ve Gölova ilçeleri Giresun Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlıdır. Kayseri sınırları içerisinde bu yıl yaklaşık 3 bin 400 futbol sahası büyüklüğünde 23 bin dekar sahada ağaçlandırma faaliyeti yaptık. Yine Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına 2 adet 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları kurduk. Yahyalı ilçemiz Kapuzbaşı bölgesinde 2 bin dekara yakın bir alanda kontrol çalışması yaptık. Bunun haricinde 2023 yılı sonu itibarıyla ilimiz genelinde iğne yapraklı ve geniş yapraklı türlerden olmak üzere toplamda 3 milyon 200 bin adet fidanı toprakla buluşturduk. Ayrıca önceki yıllarda dikimini yaptığımız 4 bin 660 hektar sahada fidanların bakımını gerçekleştirdik" dedi.

1 milyon 650 bin fidan üretildi

67 türden 1 milyon 650 bin adet fidan üretimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Çapkın, bu türlerin içinde tıbbi aromatik bitkilerin de bulunduğunu aktardı. Çapkın, "Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallemizde Orman Fidanlığı Şefliğimiz var. Burada yaklaşık 67 değişik türden bu yıl 1 milyon 650 bin adet fidan üretimi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın buradan istifade etmesi, ürettiğimiz fidanlardan faydalanması açısından fidan teşhir alanı oluşturduk. Vatandaşlarımızdan da güzel tepkiler alıyoruz. Buraya gelip sahada ürettiğimiz fidanları belli bir alanda topladığımız için çok emek ve zaman harcamadan görme fırsatı buluyorlar ve istedikleri fidanı da ücretiyle vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz. Ürettiğimiz 67 değişik türlerin içerisinde tıbbi aromatik türlerden kekik, ada çayı, nane, lavanta, biberiye gibi türlerden de üretim yapmaktayız. Bu yıl Kuşçu Mahallesi’nde yaklaşık 20 dekar bir alanda yine kekik, ada çayı ve lavanta türlerinden oluşan ve toplamda 6 bin adet Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi tesis etmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Aşılama ile ilgili bilgiler veren Çapkın, "Kocasinan ilçesi Kuşçu Mahallesi’nde yaklaşık 80 dekarlık bir alanda bin 200 adet aşılı ceviz, 2 bin adet de aşılı alıç fidanı olmak üzere böyle bir alan oluşturduk. İleride bu fidanlarımız verim vermeye başladığı zaman o yöredeki insanlar hak sahibi olacaklar ve buradan istifade edecekler. Aynı zamanda Felahiye ilçesi Acırlı Mahallesi’nde 2021 yılında yabani alıçlara ekonomik değeri olan farklı bir türde alıç aşılaması yaptık. İlk etapta 15 bin adetti. 2023 yılında 20 bin adet daha yaptık. Toplamda 35 bin adet bir aşılama yaptık. Burada hedefimiz; aşı yapıldıktan sonra 4. yıldan itibaren oradaki insanların ekonomisine ek olarak yaklaşık 4 milyon TL’ye yakın katkı sunacağını öngörüyoruz. Tabi burada aşılamayı yaparken oradaki yabani türlerin de genetik çeşitliliğini korumak için de 3’te 1 oranında sahadaki alıçları korumuş durumdayız. Çünkü genetik çeşitliliği yerinde korumak gerekiyor" diye konuştu.

Dikilecek fidanın yapılan proje dahilinde belirlendiğini de aktaran İsa Çapkın, "Bu yıl 3.2 milyon adet fidan diktiğimizi ifade etmiştim. Bu yaptığımız ağaçlandırma faaliyetleri proje çerçevesinde yapılıyor. Araziler etüt proje birimimiz tarafından projelendiriliyor, hangi çalışmanın yapılacağı, hangi fidanların dikileceği önceden belirleniyor. Proje dahilinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Proje yapılırken de sahada dikilecek fidanın yüzde 30 oranında geniş yapraklı tür dediğimiz mahlep, alıç, ahlat, akasya dediğimiz türlerin de karışıma girecek şekilde ağaçlandırma yapıyoruz. Her tarafa ibreli türler dikmiyoruz" dedi.

"2 adet orman parkı yaptık"

Özvatan ve Felahiye’de orman parkı oluşturduklarının altını çizen Çapkın, bu alanların vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandığını söyledi. Çapkın, "Daha önceki yıllarda Hacılar ilçemizin Ortaseki mevkiinde titrek kavak ekoturizm alanı ve yine ilimizin değişik bölgelerinde orman parkları tesis etmiştik. Bu yıl da Özvatan ve Felahiye ilçesi olmak üzere toplamda 2 adet orman parkı kuruluşu yaptık. Özellikle titrek kavak ekoturizm alanının Kayseri halkımız tarafından çok yoğun ilgiyle karşılandığını gördük. Bu bizi ziyadesiyle memnun etti. İlimize çok yakın bir noktada geniş yapraklı doğal bir ormanın olduğunu insanlarımız görmüş oldu. Oraya yaptığımız harcamanın, yaptığımız işlerin doğru olduğunu gördük. Vatandaşlarımızdan da olumlu tepkiler alması bizleri yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu ve bizleri ziyadesiyle memnun ettiğini müşahede ettik" şeklinde konuştu.

Orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde eğitimlerin sürekli devam ettiğini ve her an yangın çıkacakmış gibi hazır olduklarını da sözlerine ekleyen Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Orman yangınları açısından Kayseri’miz bir Ege, Akdeniz, Marmara gibi birinci derecede riskli yangın bölgesi olmamasına rağmen biz hazırlıklarımızı yangın çıkacakmış gibi yapıyoruz. Kış döneminde yangında kullandığımız araçların, ekipmanların bakımını, onarımını, tamirini yapıyoruz. Yine ilkbahar ile birlikte personelimizin eğitimleri yapılıyor. Orman yangını gönüllülerinin eğitimlerini yapıyoruz. Bu yıl 287 gönüllüye orman yangını eğitimi vermiş bulunuyoruz."