Kayseri'de Cami başına kaç kişi düşüyor?
TÜİK'in 2022 il nüfus verileri ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 yılı Cami Sayısı istatistikleri kullanılarak, cami başına düşen nüfus sayısı hesaplanmıştır. TÜİK 2023 verilerine göre Kayseri'de Cami başına kaç kişi düşüyor?
2012 yılında 84.684 olan Türkiye'deki toplam cami sayısı, 2023 yılında 89.302 olmuştur. Kastamonu'da 148 kişiye bir camii düşerken, İstanbul'da bu rakam 4.476'dır. En az camii Tunceli'de (88), en çok camii İstanbul'da (3554) bulunmaktadır.
Orta Anadolu Bölgesi'nde cami başına Ankara'da 1808, Konya'da 711, Kayseri de ise 1027 kişi düşmekte.
Kayseri'de bulunan 1410 cami'ye ortalama cami başına 1027 kişi düşüyor.