Kayseri'de 'Çek, Gönder' Uygulaması ile Anında Çözüm Dönemi Başladı

Akıllı şehircilikte Türkiye genelinde örnek gösterilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların şehirdeki eksiklikleri ve arızaları hızlıca bildirebileceği yeni "Çek, Gönder" uygulamasını hayata geçirdi. Bu uygulama sayesinde, vatandaşlar akıllı telefonlarına indirecekleri Akıllı Şehir Kayseri mobil uygulaması üzerinden karşılaştıkları sorunları fotoğraflayarak gönderebilecekler.

Tek Seferlik Üyelik ile Kolay Bildirim

Vatandaşların Akıllı Şehir Kayseri mobil uygulamasına üye olması gerektiği belirtilirken, "Çek, Gönder" uygulaması sayesinde eksiklikler, arızalar ve sıkıntılar anında belediye ile paylaşılabilecek. Tek yapmaları gereken, Akıllı Şehir Kayseri mobil uygulamasına tek seferlik üye olup, sorunu fotoğraflayarak göndermek.

Katılım ile Şehri Güzelleştirme

Bu yeni uygulama ile şehri daha yaşanılabilir bir şekilde yönetmeyi hedefleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların katılımını önemsiyor. Belediye ekipleri, bildirimleri hızla değerlendirerek çözüm sürecini başlatacak. "Şehrimiz için küçük bir adım, büyük bir fark yaratır. Kayseri’yi birlikte güzelleştirelim" mesajı ile projeyi duyurdular.