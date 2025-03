2 kişi hakkında yağma ve yaralama iddiasıyla açılan davada tanık dinlendi

Olay, Talas İlçesi Sakaltutan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre akaryakıt istasyonuna gelen S.A. ve A.S. benzin istasyonu yetkilisi A.G. ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Sopalı kavganın ardından A.G.’nin şikayeti sonucu S.A. ve A.S. hakkında ‘Tehdit’, ‘cebir’ ve ‘yağma’ suçundan dava açıldı. Davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz sanıklar A.S. ve S.A. ile müşteki A.G. katılmazken taraf avukatları katıldı. Bir tanığın dinlendiği duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri tarihe ertelendi.